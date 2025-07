José Mourinho non è soddisfatto dei dirigenti del Fenerbahçe, ai quali rimprovera una certa lentezza sul mercato dei trasferimenti. Mourinho teme che il Fenerbahçe non riesca a raggiungere i suoi obiettivi prioritari in vista delle qualificazioni al terzo turno di Champions League, in programma il 5 e 6 agosto. L'ex allenatore di Chelsea e Manchester United vuole concludere un accordo a titolo definitivo per Milan Skriniar ed è anche interessato ad acquistare due esterni, ma il Fenerbahçe sta attualmente dando priorità all'acquisto di Hakan Calhanoglu dall'Inter.

Secondo quanto riportato da GOAL.com, il presidente del Fenerbahce, Ali Koč, inizialmente non è riuscito a ottenere l'approvazione di Mourinho prima di chiedere informazioni sulla disponibilità del centrocamposta dell'Inter. Che dal canto suo è interessato al trasferimento e chiederà ai suoi attuali datori di lavoro di ridurre il prezzo richiesto a 10 milioni di euro per rendere possibile il suo approdo a Istanbul sponda gialloblu. Lo Special One, però, è deluso dal fatto che la corsa a Calhanoglu stia rallentando trattative di mercato più "urgenti" come quella di Skriniar, con il Fenerbahçe che sta esaurendo il tempo a disposizione per prepararsi agli impegni di qualificazione alla Champions League.