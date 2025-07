In attesa che si sblocchi Lookman, a regalare un sorriso a Cristian Chivu è l'ultimo arrivato a Milano, ovvero Ange-Yoan Bonny. L'ex attaccante del Parma anticipa il ritorno e sarà ad Appiano già domani per il primo contatto con il mondo Inter. "Nonostante la convocazione per lui fosse fissata al 26 luglio", il francese metterà piede alla Pinetina con i compagni che hanno lasciato prima gli USA e per i quali il ritorno al BPER Centre è fissato con qualche giorno di anticipo. Il ventunenne avrebbe voluto raggiungere il gruppo già negli Stati Uniti, dove la squadra di Chivu stava giocando il Mondiale per Club, ma quello fa ormai parte del passato. Ora "Bonny vede nerazzurro. L'ha sempre visto, anche quando in fase di trattativa a inizio giugno gli erano state prospettate altre soluzioni, pure dall’estero", ma adesso la nuova realtà sta finalmente per prendere vita.

Vita che sta per delinearsi anche quella della nuova Inter che domani ad Appiano riaccoglierà i vari Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski. "Frattesi, invece, reduce dall’intervento, si rivedrà direttamente sabato, nel primo vero giorno di raduno fissato da Chivu".