Ha preferito il Como al Manchester City, una scelta che un po' lo accomuna a Cesc Fabregas e Nico Paz, coi quali affronterà la prossima stagione in riva al lago Lario. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Maximo Perrone, centrocampista argentino dei biancoazzurri, non nasconde le sue ambizioni sue e della società: "A Como mi sono trovato bene fin dal primo momento con tutti: l’allenatore, lo staff tecnico, la squadra e i tifosi. Sono convinto che sia la scelta migliore per me e per la mia carriera. L’ambizione si respira ogni giorno al centro sportivo, quest’anno vogliamo puntare ancora più in alto".

In conclusione dell'intervista, viene chiesto a Perrone quale giocatore della Serie A lo abbia colpito maggiormente. La sua risposta è perentoria: "Hakan Calhanoglu".