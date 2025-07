La telenovela relativa a Hakan Çalhanoğlu prosegue senza sosta. Da un paio di giorni si è parlato delle voci sul Fenerbahce, ma dalla Turchia, in questi minuti, stanno rilanciando un'altra ipotesi. Secondo quanto riferisce Now Spor il giocatore è arrivato a Istanbul con il suo veicolo privato e domani a mezzogiorno farà un pranzo di lavoro: possibili nuovi contatti con il Galatasaray, che sarebbe pronto a tornare alla carica per il giocatore dell'Inter.

Sempre secondo l'emittente, Hakan Çalhanoğlu avrebbe vissuto un forte contrasto emotivo dopo le reazioni social conseguenti ai contatti con il Fenerbahçe.