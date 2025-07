Carlo Frezza, giornalista del quotidiano elvetico Blick, presenta per Het Nieuwsblad il nuovo acquisto del Club Bruges, il centrocampista serbo Aleksandar Stankovic in arrivo dall'Inter: "Quando Stankovic è arrivato a Lucerna per sostituire Jashari, molti qui erano scettici. Fortunatamente, non ci ha messo molto a convincere tutti. Ha già una tecnica fantastica e un sinistro fantastico. È elogiato per i suoi calci piazzati".

Il suo compito sarà quello di prendere il posto di Ardon Jashari, obiettivo del Milan: "Stankovic è un tipo diverso. A differenza di Jashari, Stankovic è un vero centrocampista difensivo. Gli piace distribuire la palla con precisione ai compagni e compie meno incursioni in avanti di Jashari. Dove può migliorare? A volte ha troppa fiducia nelle sue capacità. Di conseguenza, a volte commette errori troppo facili. Ma credo che migliorerà con l'età".