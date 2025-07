Si parla tanto in questi giorni anche del futuro di Denzel Dumfries, che potrebbe anche essere lontano dall'Inter qualora qualche club europeo decidesse di presentarsi con il pagamento della clausola rescissoria. Secondo Sportitalia, Jorge Mendes sta spingendo con il Barcelona per Denzel Dumfries. Al momento il club blaugrana non ha approfondito perché ad oggi la valutazione è di puntare su Kounde come titolare nel ruolo.