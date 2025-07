Mentre l'Inter ha mosso ieri un decisivo passo verso Ademola Lookman, confrontandosi con l'Atalanta e spianando la strada verso quella che sarà la fumata bianca per portare a Milano l'attaccante nigeriano, ha concluso l'operazione col Bruges per Stankovic e ha stabilito la deadline per decidere il futuro di Hakan Calhanoglu, "le altre operazioni in uscita, in primis quella di Kristjan Asllani", sono momentaneamente in standby. Dal centrocampista albanese, l'Inter "vorrebbe ricavare una cifra tra i 18 e i 20 milioni", stima elevata "che ha spaventato la Fiorentina". Timore che ha fatto vacillare il club toscano che non ha ancora affondato per l'italo-albanese, calciatore con il quale è "in atto un vero e proprio braccio di ferro" con l’Inter. Il centrocampista ex Empoli accetta solo destinazioni italiane, ma "così facendo complica i piani del club, che vorrebbe una cessione a titolo definitivo". I club della nostra Serie A che possono avvicinarsi alla cifra chiesta da Viale della Liberazione sono pochi, motivo per il quale al momento è tutto fermo.

Situazione di empasse anche per quanto riguarda Taremi. "Sull’iraniano è al lavoro l’agente Pastorello: fredda la possibilità di un ritorno al Porto, l’ingaggio da 3 milioni netti non è un ostacolo banale da superare, per questo si cercano soluzioni in Inghilterra (Fulham e West Ham) oppure in Turchia (Besiktas)". Capitolo Sebastiano Esposito: "L'attaccante sa di dover partire, fin qui ha collezionato interessi da mezza Serie A ma nessuno è ancora arrivato a offrire all’Inter i 7 milioni di euro richiesti. L’attaccante ha un contratto in scadenza tra 12 mesi: la cessione è di fatto obbligata, i prossimi giorni dovrebbero portare novità in questo senso".