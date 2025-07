Se per l'Inter sarà il primo test sul campo in vista dell'inizio della prossima stagione, l'amichevole fissata il prossimo otto agosto allo stadio Louis II sarà invece la prova generale per il Monaco di Adi Hutter in vista dell'inizio della Ligue 1. Per i tifosi di Paul Pogba e compagni sono già disponibili i biglietti per la gara contro i nerazzurri: chi è abbonato, si legge sul sito ufficiale dei Rouges et Blancs, potrà usufruire di un tagliando gratuito.