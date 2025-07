L'agente Edoardo Crnjar è arrivato nella sede dell'Inter in via della Liberazione a Milano, come testimonia la foto che vede il procuratore entrare nel quartier generale nerazzurro.

Crnjar è anche intermediario di diverse operazioni di mercato e ha la procura di alcuni tesserati che potrebbero rientrare nei discorsi della nuova U23 nerazzurra. Non Edoardo, ma il fratello Giacomo Crnjar, è l'agente ufficiale di Giovanni Leoni, pur occupandosi anche il primo di rappresentare il difensore.