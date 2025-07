Inizio di giornata con i primi aggiornamenti sui vari dossier di mercato dell'Inter offerti sul proprio canale Youtube da Fabrizio Romano. Si parte da Denzel Dumfries, la cui clausola da 25 milioni è prossima alla scadenza e nel mirino del Barcellona: interesse, quello dei catalani, che risale addirittura allo scorso mese di marzo, quindi antecedente la doppia semifinale di Champions League tra nerazzurri e blaugrana. Il Barça, però, oltre l'interesse primaverile non è andato: la priorità è il rinnovo di Jules Koundé, visto da tutto l'ambiente come il titolare inamovibile della fascia destra. E con l'ex Siviglia ed Eric Garcia, la squadra di Hansi Flick si ritiene coperta nel ruolo. Sempre quel che riguarda le entrate, smontata la voce Xavi Simons, sul quale lavora alacremente il Chelsea con l'Arsenal in seconda fila, mentre non risulta un discorso concreto coi nerazzurri.

Capitolo Hakan Calhanoglu: giocatore e agente sono a Istanbul, ma il discorso Fenerbahçe è più figlio della 'campagna elettorale' del presidente in carica Ali Koc. La vera priorità del Fener è di un colpo offensivo, poi decideranno eventualmente se affondare per il play nerazzurro atteso domani ad Appiano Gentile. Infine, Ademola Lookman: l'Atalanta rimane ferma sulle sue posizioni, così come il giocatore nella sua volontà di arrivare a Milano. Comunque, la Dea ha cominciato a valutare sostituti, a partire da Diego Moreira dello Strasburgo che però vuole 30 milioni.