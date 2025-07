Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio della stagione 2025/26 dell'Inter che prenderà il via sabato 26 luglio, data del raduno ad Appiano Gentile, dove tra domani e dopo domani arriveranno, prima di tutti, gli 'acciaccati' che hanno lasciato anzitempo gli USA. Tra i presenti in ritiro, Cristian Chivu "vorrebbe avere sin da subito anche Ademola Lookman, il grande obiettivo del mercato nerazzurro", si legge su Sportmediaset che fa il punto della situazione della trattativa per il nigeriano. "Possibile? Sì, possibile, per quanto difficile. Ma escluderlo oggi sarebbe sbagliato".

L'atalantino "preme perché la trattativa tra Inter e Atalanta possa andare quanto prima a buon fine", anche perché Ademola ha già scelto come unica destinazione quella nerazzurra. "L'accordo su durata del contratto e ingaggio è stato travato da tempo, i suoi agenti premono sui dirigenti atalantini perché mantengano fede alla promessa fatta un anno fa di non opporsi alla sua partenza" e l'offerta di 40 mln dell'Inter potrebbe lievitare "di almeno un paio di altri milioni, così da andare almeno parzialmente incontro alle richieste bergamasche". Già oggi, secondo l'emittente televisiva potrebbe/dovrebbe così andare in scena una triangolazione importante tra l'entourage di Lookman e l'Atalanta prima, tra l'Atalanta e lo stesso attaccante poi e infine tra il club di Percassi e l'Inter".

Sia i nerazzurri milanesi che quelli bergamaschi hanno intenzione di chiudere nel breve tempo possibile, la Dea d'altra parte ha già preso atto che non ci sono margini per sperare in un dietrofront di Lookman, sempre più indirizzato verso Milano. "Insomma, se non sarà oggi, è quanto mai probabile che la settimana che inizia oggi e porta al raduno dell'Inter di sabato sarà quella decisiva".