La trattativa tra Cesena e Modena per Fabio Abiuso si è arenata: secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, i Canarini vogliono cedere l'attaccante a titolo definitivo e chiedono un milione di euro, mentre i bianconeri puntavano su un prestito con diritto di riscatto. Una richiesta non indifferente, quella dei gialloblu, che secondo il quotidiano potrebbe anche far riflettere le altre pretendenti del giocatore classe 2003, ovvero Virtus Entella, Spezia e Inter Under 23.