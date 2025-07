Dopo le voci provenienti dalla Turchia, dove si parla di contatto telefonico avvenuto in giornata tra Hakan Calhanoglu e Ali Koç, presidente del Fenerbahçe, Sportmediaset svela quanto pronunciato dal centrocampista nerazzurro al numero uno del club di Istanbul. "Se ci sono le condizioni giuste, vestirò la maglia del Fener, presidente", avrebbe detto il 20 di Chivu, sempre più indirizzato verso il ritorno in Patria.

Affinché questo accada però sarà necessario che i Canarini Gialli ritocchino al rialzo la loro proposta da 20 milioni in mente da inoltrare ai nerazzurri che ne chiedono, come noto, almeno 30. Secondo l'emittente televisiva per imbastire una vera e propria trattativa sarà necessario che la cifra offerta si avvicini quantomeno ai 30 milioni chiesti. In caso di uscita di Calha, l'Inter pensa a Morten Frendrup del Genoa come sostituto, ma al momento non c'è alcuna trattativa in ballo