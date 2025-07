La situazione è bloccata. Ademola Lookman all'Inter è una trattativa che non si smuove dalle posizioni ormai note, come riporta Sky Sport: c'è un'offerta da 40 milioni di euro e una richiesta da 50. Finora non ci si è mossi da questi due assunti.

L'Atalanta di solito mantiene le posizioni, come dimostra la trattativa Koopmeiners, motivo per cui (affermano dall'emittente) quella di Lookman non è una situazione semplice. L'Inter è convinta di poter offrire 40 milioni di euro perché l'entourage dice di aver ricevuto una promessa dalla Dea. Il club di via della Liberazione attende le prossime mosse, mentre l'Atalanta (secondo Sky un po' come provocazione probabilmente) ha chiesto in cambio Pio Esposito, che l'Inter non vuole cedere.