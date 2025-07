Il dossier legato alla vendita dell'area di San Siro rimane il tasto più scottante dell'amministrazione Beppe Sala 2.0, virtualmente varata dopo le dichiarazioni di ieri davanti al Consiglio Comunale. Come riporta il quotidiano Il Sole 24 Ore, è noto lo slittamento del voto, previsto entro la fine di questo mese, a settembre: a questo proposito, circolano voci di un accordo ufficioso con Inter e Milan per portare documenti e progetto in Consiglio Comunale a inizio settembre, con l'obiettivo di arrivare al voto il 15. L'iter organizzativo dovrebbe permettere di arrivare al rogito il 10 novembre, scampando così la fatidica data del vincolo sul secondo anello.

Le due squadre, si legge, sono pronte a dare ulteriori assicurazioni su alcune clausole giuridiche, come ad esempio sulla continuità dell'azionariato per un tempo ragionevole e sul fatto che le bonifiche dell'area graveranno in proporzioni minori sul Comune. Dal PD milanese, però, non ci sono certezze sui tempi auspicati dai club; ciò che trapela è che a settembre il progetto approderà in Consiglio per una valutazione reale.