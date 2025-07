Il tormentone Hakan Calhanoglu in casa Inter sembrava essere giunto a conclusione. E invece, dopo il flirt non andato a buon fine da parte del Galatasaray che ha sedotto e poi abbandonato il centrocampista turco in forza all’Inter, ecco affacciarsi alla finestra l’altra grande di Turchia, il Fenerbahçe. L’Inter attende l’arrivo di un’offerta ufficiale, che come da richiesta del club deve avvicinarsi quanto più possibile ai 30 milioni di euro.

Il club di Viale della Liberazione deve attendere e valutare la possibile uscita dell’ex Milan. In quel caso, i nerazzurri si butteranno sul mercato sondando il terreno per andare alla ricerca di un profilo valido che possa andare a sostituire il turco. Secondo le valutazioni di Terrybet, un addio di Calhanoglu all’Inter è ancora possibile. Anzi, sembra proprio molto probabile vista la quota di 1.70.