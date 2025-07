Anche Mateo Retegui arriva ad impreziosire la Saudi League: l'Atalanta ha ufficializzato la cessione dell'attaccante nazionale azzurro all'Al-Qadsiah, dopo solo un anno di permanenza alla Dea. L'annuncio è arrivato dal club orobico sul proprio sito ufficiale: l'accordo è stato finalizzato sulla base di 68 milioni di euro, diventando così la cessione più pesante della storia societaria.

Nella nota si legge: "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Mateo per lo straordinario contributo fornito nella scorsa stagione e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva e per il suo futuro".