Gli sforzi interisti per raggiungere il tesoretto necessario ad allestire la rosa da consegnare a Cristian Chivu potrebbero "essere sostenuti anche dalla cessione di Aleksandar Stankovic al Bruges", trasferimento finalmente sbloccato "dopo il tira e molla della scorsa settimana". Le due società "hanno trovato un’intesa" si legge sulla Gazzetta dello Sport che sul figlio d’arte annuncia: il centrocampista si trasferirà in Belgio.

Prevista per oggi la partenza e a seguire le visite mediche "in cambio di 9,5 milioni di euro". In Viale Liberazione "resterà, però, la possibilità di riportarlo a Milano versando 22 milioni tra un anno oppure 25 nel 2027. In aggiunta, l’Inter si è garantita il 10% sull’eventuale rivendita del centrocampista. E allora chissà che il rilancio per Lookman non sia finanziato (in parte) dalla cessione di Stankovic jr.".