Il Cesena è molto vicino a Marco Olivieri, nell'ultima stagione alla Triestina, e per rinforzare il proprio attacco prova a mettere i bastoni tra le ruote all'Inter per Fabio Abiuso, che il club nerazzurro vorrebbe riprendere per consegnarlo alla formazione Under 23 di Stefano Vecchi. Il quotidiano Il Resto del Carlino riporta che Abiuso è stato inserito nei taccuini su indicazione del tecnico Michele Mignani che lo ha allenato nella stagione 2020-2021. Su di lui però c’è forte l’interesse anche di altri due club di Serie B, vale a dire la neopromossa Virtus Entella e il Südtirol.