La notizia mattutina più importante di casa Inter è il dialogo aperto ieri con l'Atalanta". Contatto che non ha portato alla tanto attesa fumata bianca e prima della stretta di mano serviranno giorni ancora. "Ma la novità va registrata ed è significativa", si legge sulla Gazzetta dello Sport che parla di prima chiacchierata tra le due dirigenze e perché vale una mossa non banale verso il disgelo tra i due club. Il faccia a faccia non è servito ancora a chiudere la trattativa ma è servito a chiarire posizioni e motivazioni di una e dell'altra società che comunque non si sono mosse.

"Al di là del prezzo, che restano i famosi 50 milioni di euro, l’Atalanta ha spiegato che l’intenzione sarebbe quella di vendere il giocatore all’estero e non in Serie A. Le distanze non si sono accorciate in termini economici. Perché, peraltro, non era neppure il giorno giusto, da parte dell’Inter, per mettere nero su bianco un piccolo rilancio da 42-43 milioni: sarebbe comunque caduto nel vuoto, in questa fase. Più avanti, di sicuro, questo passaggio avverrà. Ma Inter e Atalanta si sono avvicinate almeno virtualmente, perché hanno (ri)portato la questione su binari più consoni" continua la Rosea che nel punto della situazione dopo l'incontro tra i due club, su Lookman ribadisce: "Non passa ora in cui non ribadisca ai suoi agenti la sua preferenza per l’Inter".

Il patto di ferro con la società meneghina "ha prodotto un accordo fino al 2030 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione" e due secchi no ad Atletico Madrid e Napoli. "Marotta ieri non s’è voluto sbilanciare pubblicamente sulla faccenda" ma si è espresso come a dire "presto ci sarà qualcosa di più concreto da commentare". Nei prossimi giorni l’Inter si aspetta che sia lo stesso attaccante a 'spingere' per muovere l'ultimo passo per il traguardo, e "non si sbaglia nel credere che l’attaccante, se dovesse continuare a sbattere sul muro Atalanta, possa decidere di andare allo strappo". Ad ogni modo Inter e Atalanta hanno dialogato e pur non avendo raggiunto un punto d’intesa il primo grande passo è stato mosso, per la felicità di Chivu che spera, come noto, di avere Lookman prima possibile, per "partire a mille all’ora, dimenticando come d’incanto la scia negativa degli ultimi mesi".