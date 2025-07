Accostato nei giorni scorsi all'Inter, Joao Palhinha è finito anche nel mirino del Tottenham. Come riporta il giornalista Christian Falk, infatti, il Bayern Monaco ha aperto al trasferimento dopo che da Londra, prima del Mondiale per club, era arrivato anche un tentativo dell'Arsenal.

I bavaresi potrebbero guadagnare fino a 30 milioni di euro. Le due società hanno già chiuso la cesisone agli Spurs di Mathys Tel a titolo definitivo.