"Non ci sono stati colloqui con le squadre turche. Hakan Çalhanoğlu giocherà nell'Inter il prossimo anno". Gordon Stipic, agente del centrocampista dell'Inter, rompe definitivamente gli indugi e mette il fatidico punto sul futuro del giocatore ai microfoni di TRT Spor. Nell'intervista rilasciata all'emittente di stato turca, il procuratore spiega: "Secondo le informazioni in mio possesso, il Galatasaray ha altri piani. Ognuno sogna di giocare con la maglia della propria squadra del cuore, ma lui è felice in nerazzurro. Ci saranno colloqui dopo le vacanze, analizziamo la situazione dal punto di vista professionale".

Sempre a proposito delle voci sul Cimbom, Stipic aggiunge: "Hakan ha origini completamente turche e non posso nascondere che Hakan nutrisse una passione già da bambino per il Galatasaray. Ma da parte loro non c'è stata alcuna offerta. E posso dire che non abbiamo avuto colloqui con il Fenerbahçe, che pure sono due club di alto livello molto concosciuti in Europa. Le notizie sono infondate, non hanno nulla a che fare con la realtà. Nessuno si è seduto con nessuno; non c'è nemmeno un tavolo", aggiunge smentendo quindi le voci circolate in giornata.