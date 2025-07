Il sito della Lega Serie A riporta due nuovi contratti depositati dall'Inter. Il primo è quello di Giuseppe Prestia, a titolo definitivo dal Cesena. Il trentunenne difensore nato a Palermo, come noto, entrerà a far parte della formazione che militerà in Serie C.

Il secondo contratto è invece quello di Matheo Andre Arntzen, talento classe 2009 prelevato a titolo definitivo dal Bodo Glimt. Andrà a rafforzare le giovanili nerazzurre.