Hakan Calhanoglu resta o parte? Sono ore decisive, soprattutto dopo le parole odierne di Beppe Marotta che sono state chiarissime. Secondo quanto riferisce SportMediaset nella tarda mattinata di domani previsto un ulteriore contatto tra il Fenerbahce e l’agente del calciatore (arrivato in serata in Turchia) a Istanbul. In caso di accordo totale, i turchi presenteranno l’offerta ufficiale all’Inter.