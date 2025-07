Francesco Pio Esposito infiamma l'ambiente Inter in attesa di dare il via alla nuova stagione. Il canterano nerazzurro, come confermato anche da Ausilio nei giorni scorsi, resterà a disposizione di Chivu dopo la chance sfruttata al meglio durante la vetrina del Mondiale per Club.

Nelle sue storie Instagram Esposito ha repostato la foto della sua esultanza dopo il gol al River Plate al fianco del capitano, Lautaro Martinez. Due emoticon, quella della clessidra e del "soon". Un chiaro messaggio: l'attaccante classe 2005 sta scalpitando.