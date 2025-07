Prima di arrivare ad Appiano Gentile, dove è atteso insieme agli altri giocatori che hanno lasciato anzitempo il Mondiale per Club, Hakan Calhanoglu vivrà questa mattina un round potenzialmente cruciale per il suo futuro: secondo quanto riferito da Sport Mediaset, il centrocampista nerazzurro incontrerà martedì alle 12 allo stadio il presidente del Fenerbahçe Ali Koc, insieme al suo agente Gordon Stipic-Wipfler, sbarcato nella città turca per capire le prossime mosse della squadra allenata da José Mourinho. A quel punto, probabilmente, si capirà se ci saranno i margini per presentare all'Inter la fatidica offerta che ieri Beppe Marotta ha definito 'fantomatica'...