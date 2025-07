“Abbiamo guardato a questa opportunità con una logica diversa e innovativa: nella Partnership con Inter si creano importanti opportunità di creazione di contenuti, grazie all’unione del know-how di Inter Media House e alle potenzialità tecnologiche di BYD". Queste le parole di Alfredo Altavilla, BYD Special Advisor for Europe, intervenuto per la presentazione della partnership nata tra il colosso cinese dell'auto elettrica e l'Inter. Prosegue Altavilla: "Basti pensare ai due modelli presenti oggi al BPER Training Centre: la Sealion 7 personalizzata e la DENZA Z9 GT, che saranno fornite ai giocatori e al management di Inter. Sono modelli che rappresentano i manifesti tecnologici della nostra casa automobilistica: le prime Z9 GT che saranno distribuite in Europa sono quelle che verranno consegnate ai giocatori nerazzurri, mentre la Sealion 7 sarà anche disponibile per i tifosi e gli appassionati. In seguito ci saranno ulteriori iniziative per avvicinare i supporter nerazzurri di tutto il Mondo ai nostri marchi”.

Un accordo che per Altavilla rappresenta indubbiamente una soddisfazione importante, specie considerato il fatto che è un grande tifoso dell'Inter e, come ricorda Calcio e Finanza, nel suo ufficio alla Fiat metteva in bella mostra sulla parete la maglia numero 4 autografata da Javier Zanetti e ai tempi in cui era presidente esecutivo di ITA Airways, ha voluto ospitare giocatori e staff dell’Inter, appena laureatasi Campione d’Italia nel 2020/21, nel primo volo charter di ITA, un Airbus A320.