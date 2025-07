Passaggio importante anche quello di ieri di Edoardo Crnjar in sede Inter, ovvero l'agente di Giovanni Leoni. Secondo Sport Mediaset, il passaggio dell'agente in casa Inter è un segnale non indifferente che va registrato come primo passaggio importante per l'assalto dei nerazzurri al giovane difensore del Parma, club con il quale andrà imbastita una trattativa che potrebbe essere 'iniziata' ieri.