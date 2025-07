L'allenatore del Galatasaray Okan Buruk, intervistato da BeIN Sports durante il ritiro austriaco della formazione giallorossa, risponde anche a domande legate al mercato e all'eventuale innesto di nomi a centrocampo. Nei giorni scorsi, si è parlato con una certa insistenza di Hakan Calhanoglu e Ilkay Gundogan, ma stando alle dichiarazioni dell'ex giocatore dell'Inter, il Cimbom si muoverà in maniera graduale: "Un centrocampista? Questo è il desiderio del nostro presidente, questo è il nostro pensiero, in realtà stiamo cercando di procedere posizione per posizione. Abbiamo finalizzato rapidamente Leroy Sané. Victor Osimhen era molto importante da confermare e il suo trasferimento è quasi ultimato. Una volta finalizzato, il trasferimento del portiere sarà particolarmente importante per noi. Dobbiamo prendere decisioni su altre posizioni man mano che andremo avanti. La cosa più importante, ovviamente, è avere un budget".

E a questo proposito aggiunge: "Abbiamo stanziato un budget molto significativo per Osimhen e dobbiamo prendere decisioni in base al budget rimanente. Qui si può chiedere molto, si possono chiedere giocatori in ogni ruolo, ma anche il budget è molto importante. Dobbiamo usarlo con saggezza".