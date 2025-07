Dopo Riccardo Melgrati e Giuseppe Prestia, l'Inter completa un nuovo arrivo importante per la formazione Under 23 di Stefano Vecchi. Come riporta il sito LacasadiC.com, è infatti tutto definito per l'arrivo dal Sassuolo di Simone Cinquegrano, terzino italo-argentino classe 2004 molto interessante visto nell'ultima stagione al Rimini, dove ha contribuito all'ottima annata dei romagnoli, vincitori della Coppa Italia di Serie C, con tre gol e due assist in 38 presenze. La formula del trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto.