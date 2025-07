Come vi abbiamo raccontato (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA), si è sbloccata la trattativa per il passaggio di Aleksandar Stankovic al Club Bruges. Un trasferimento da 10 milioni di euro, all'interno del quale il club nerazzurro ha inserito una recompra biennale da 25 o da 28 milioni a seconda dell'anno in cui sarà eventualmente esercitata.

Per l'Inter si tratta di una plusvalenza pesante, che però non potrà essere iscritta subito a bilancio. Come ricorda Calcio e Finanza, infatti, essendo stata inserita l'opzione di riacquisto, fino a quando quest’ultima non scade o se vi sarà una rinuncia da parte del club che detiene il diritto allora il plusvalore non potrà essere inserito in conto. Tutto frutto della modifica dell'articolo 102 delle NOIF, approvata nel 2019 su proposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina.