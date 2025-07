Nel nuovo 3-4-2-1 che ha in mente Cristian Chivu per la sua Inter potrebbe assumere importanza Davide Frattesi. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo sistema che ha in mente il tecnico nerazzurro prevede due trequartisti di cui uno offensivo (Thuram o Lookman, in caso di chiusura con l'Atalanta) e uno più equilibratore. "Mkitharyan è il candidato, ma Frattesi potrebbe superarlo a sinistra per tanti motivi: età, voglia di rivincita, facilità di incursioni in area, senso del gol da centravanti", ipotizza la rosea tra le pagine della sua edizione odierna.