Nel mezzo di una telenovela che vuole Hakan Calhanoglu pronto a giocare per la prima volta nella sua carriera in Turchia, con in prima fila il Galatasaray prima e il Fenerbahçe poi, e con l'Inter che continua a dire di non aver mai ricevuto richieste di andare via da parte del giocatore né il club intende metterlo sul mercato, ecco spuntare, manco a dirlo, l'Arabia Saudita e l'Al-Hilal dell'ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Secondo il quotidiano turco Milliyet, il club di Riyadh ha presentato un'offerta ufficiale all'Inter per portare il centrocampista turco nella Saudi League.

L'Al Hilal ha offerto al capitano della Nazionale turca un contratto di tre anni per convincerlo a unirsi a loro quest'estate, accontentando i desideri di Simone Inzaghi di lavorare nuovamente con lui. In più, è stata offerta la prospettiva di diventare vice allenatore della squadra una volta conclusa la propria carriera agonistica.