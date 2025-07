Dopo settimane di discussioni, alla fine Inter e Bruges hanno trovato la quadra per il trasferimento di Aleksandar Stankovic, atteso in Belgio nelle prossime ore per la firma del contratto fino al 2030. Il trasferimento del centrocampista classe 2005 porterà nelle casse nerazzurre 10 milioni di euro, ma sono gli altri dettagli dell'intesa che meritano di essere sottolineati.

L'Inter infatti si è cautelata garantendosi la recompra del figlio di Dejan per i prossimi due anni. Nell'estate 2026 l'esborso sarebbe di 25 milioni, nell'estate 2027 di 28 milioni. Inoltre, l'accordo prevede anche una percentuale da un'eventuale rivendita da parte del Bruges, che dovrebbe essere intorno al 10%. Restano solo dunque da definire gli aspetti burocratici e per Alex Stankovic inizierà una nuova e più impegnativa esperienza professionale, con gli occhi dell'Inter puntati addosso.