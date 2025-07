Il quotidiano turco Sabah offre aggiornamenti sul dossier Hakan Calhanoglu-Fenerbahçe. Partendo dalle parole che il centrocampista dell'Inter avrebbe pronunciato davanti al presidente del club gialloblu Ali Koç quando questi gli ha chiesto informazioni sulla sua situazione e sulle condizioni: "Presidente, non ho pregiudizi nei confronti del Fenerbahçe e non ne avrò mai. Se le condizioni saranno giuste, indosserò la maglia del Fenerbahçe. Mi piacerebbe molto venire". Di fronte a questo presunto placet, i Canarini di Istanbul hanno deciso di muoversi concretamente.

Calhanoglu, secondo il quotidiano, vuole uno stipendio da 10 milioni di euro e un contratto da tre stagioni con opzione per il quarto. Il consiglio di amministrazione adotterà misure caute e accelererà le trattative. Il Fenerbahçe fa leva sulla convinzione che il prezzo per il trasferimento scenderà a 20 milioni di euro rispetto ai 30 chiesti dall'Inter, mentre per l'ingaggio si potrà andare a scalare fino a 7,5 milioni.