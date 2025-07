All'indomani del discorso di Beppe Sala al Consiglio Comunale di Milano, il quotidiano La Repubblica ha raccolto l'opinione di Letizia Moratti, ex sindaco del capoluogo lombardo che affidò all'attuale primo cittadino il ruolo di City Manager. La cognata dell'ex presidente dell'Inter evidenzia una pecca mortale della giunta Sala: "Milano è diventata una città ripiegata su sé stessa, paralizzata. Una città che non ha più una spinta alla crescita. Penso a ciò che avevo portato avanti come sindaco, ad esempio il museo di arte contemporanea: c’era già il progetto di Daniel Libeskind, il costo sarebbe stato coperto dagli oneri di urbanizzazione di CityLife, e invece tutto si è fermato. O al nuovo stadio: i dati UEFA ci dicono che gli stadi contribuiscono alla rigenerazione delle aree in cui sorgono. È successo da Monaco a Madrid, ma anche a Bergamo con l’Atalanta. Qui, invece, il fatto che le due squadre milanesi guardino a Rozzano e a San Donato perché da quindici anni non si riesce a portare avanti lo stadio, è segnale di una città che non sa decidere".