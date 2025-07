La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: l'Inter prepara il rilancio per Ademola Lookman dopo la prima offerta da 40 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un contatto diretto tra i nerazzurri e l'Atalanta potrebbe esserci già oggi: in Viale della Liberazione c'è fiducia (soprattutto dopo il no del giocatore alla proposta più alta del Napoli che conferma la voglia di trasferirsi a Milano) e preparano un aumento dell'offerta, seppur in maniera contenuta. Con il nigeriano pronto a 'rompere' con la Dea e a chiedere di onorare la promessa di un anno fa di lasciarlo andare.

Il Biscione "è aperto alla possibilità di ritoccare la proposta sulla parte fissa di almeno un paio di milioni: 42 non sono certo 50 ma valgono la dimostrazione di un’apertura al dialogo per arrivare alla soluzione" scrive la rosea, che si aspetta un'evoluzione della trattativa nelle prossime ore. Anche perché gli "agenti di Lookman avranno un colloquio diretto con i dirigenti dell’Atalanta: il pallino è nelle loro mani, è con loro che l’Inter ha stretto un patto di ferro anche sulle cifre, dunque sono gli stessi agenti a dover completare l’opera portandolo via da Bergamo. E non è escluso un intervento diretto dello stesso attaccante, per rompere definitivamente il fronte". In questa fase l'Inter osserva, ma la novità delle ultime ore è che la cifra di 40 milioni di euro "non sembra scolpita nella pietra come inizialmente filtrato".