Galatasaray, Fenerbahce... La telenovela Hakan Calhanoglu regala sempre una puntata nuova, ma "da domani, stop". A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che 'parafrasa' le parole di ieri di Marotta e ne spiega le intenzioni: dopo tanto dire, mediaticamente soprattutto, l'Inter vuole arrivare in fretta ad una conclusione. Dalla 'sfuriata di Lautaro' ad oggi sono già passate tre settimane e alla tarantella col Galatasaray, si è aggiunto l’altro club di Istanbul, il Fenerbahce, "ma la sostanza resta la stessa: poca". Dal Cimbom "era arrivata un’offerta quasi provocatoria, intorno ai 10 milioni quando in origine la ferma richiesta dell’Inter si attestava sui 30" e dal Fenerbahce "neppure quella". In Viale della Liberazione aleggia il silenzio e non è mai arrivata né alcuna chiamata tantomeno richiesta per il centrocampista turco. A queste condizioni è "molto difficile, se non impossibile, imbastire qualsiasi tipo di trattativa sul nulla".

Motivo per il quale "tra domani e mercoledì si definirà una volta per tutte il futuro di Calhanoglu. L’Inter si è stufata di attendere proposte che poi dalle parti di viale della Liberazione non arrivano mai e la dirigenza nerazzurra vuole chiudere la questione entro sabato 26", data d'inizio del ritiro nerazzurro. Presto sarà finalmente il momento di un faccia a faccia decisivo tra Hakan e la dirigenza, "e questa volta ad esprimersi dovrà essere il centrocampista, che fin qui ha sempre giocato a nascondino: non ha mai negato la sua voglia di tornare a casa, ma non ha neppure mai detto di voler salutare l’Inter". Cosa verrà fuori dal colloquio tra l'Inter e Calhanoglu è complicato da ipotizzare. "Scontato sottolineare che le possibilità siano svariate, ma la certezza è una: nei prossimi quattro giorni, il club deve e vuole chiudere una storia che ha inevitabilmente condizionato il finale della scorsa stagione e la preparazione alla prossima".