Le società calcistiche hanno trovato la nuova miniera d'oro: diversi club europei e sudamericani, con il Real Madrid in prima fila, starebbero infatti spingendo per un Mondiale per Club rivisitato e organizzato ogni due anni, al contrario dei quattro inizialmente previsti. L’obiettivo, secondo quanto riporto da ESPN, sarebbe quello di incrementare i ricavi per i club che partecipano alla competizione. Ci sarebbe già stato un primo colloquio informale tra i vertici di diversi club e rappresentanti della FIFA, anche se al momento non è stata presentata alcuna richiesta ufficiale.

La FIFA frena, ritenendo l'opzione impraticabile per questioni logistiche ed anche economiche, senza contare l'inevitabile ingorgo a livello di calendario. Sono arrivate indicazioni positive dal nuovo torneo, la FIFA è soddisfatta, ma al momento non c’è alcuna intenzione di proporre un’edizione biennale del Mondiale per Club. L’obiettivo è quello di organizzare al meglio l’edizione del 2029, a cominciare dal Paese organizzatore: in prima fila c’è il Qatar, che ha strutture e fondi necessari dopo aver organizzato il Mondiale del 2022. Il problema, come avvenuto tre anni fa, sarebbe rappresentato dal clima e si dovrebbe disputare il torneo a dicembre.