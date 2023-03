Nella giornata di ieri, Javier Zanetti e Ivan Zamorano hanno presenziato all'inaugurazione dell'Inter Academy Chile, a Santiago, scendendo in campo per far divertire i ragazzi presenti. "Siamo molto contenti di essere qui in Cile ad inaugurare la nuova Inter Academy in un territorio che ha da sempre una grande tradizione calcistica e un grande amore per i colori nerazzurri", le parole riportate sul profilo Instagram di Pupi.