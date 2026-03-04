Lontani i ricordi di una difesa di burro e dei troppi gol incassati. A inizio stagione, la fase difensiva era uno dei grandi problemi dell'Inter, ma col passare delle settimane Cristian Chivu ha rimesso a posto le cose.

La Gazzetta sottolinea un dato: "Quello di ieri è il 20° clean sheet stagionale per l’Inter: solo Arsenal (22), Psg e Man. City (21) ne hanno fatti di più tra le squadre delle top-5 leghe considerando tutti i tornei". I numeri parlano chiaro.