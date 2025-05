Ospite a Formello in occasione della presentazione del libro sullo scudetto della Lazio conquistato nel 2000, 'Diluvio e Delirio', è intervenuto Sergio Cragnotti, storico presidente dell'epoca. "Sono cambiati i tempi, è un'altra epoca, forse noi abbiamo vissuto momenti particolari. La Lazio e la Roma volevano uscire da quell'enigma di provincialità che governava il calcio romano. Volevamo ribaltare l'egemonia delle squadre del nord" ha detto prima di citare anche l'attuale allenatore dell'Inter.

"Volevamo far vivere ai tifosi una nuova era. Ci siamo riusciti grazie a grandi uomini. Tanti sono ora allenatori, come Simeone o Inzaghi - ha continuato -. Auguro che la Lazio ci possa far rivere certe emozioni. Io sono entrato 35 anni fa per soccorrere la Lazio. Faccio i complimenti a Lotito per come ha migliorato Formello. Spero che il presidente riesca a portare la Lazio sempre più in alto in campo nazionale e internazionale".