Giuseppe Pancaro, ex compagno di Simone Inzaghi alla Lazio, parla a La Repubblica del rapporto con l'attuale tecnico dell'Inter e di come vinsero insieme lo scudetto in biancoceleste, grazie anche alla sconfitta della Juventus a Perugia all'ultima giornata. "Con Simone siamo amici, parliamo tanto. Si merita quello che gli sta succedendo. Tornando a quel giorno, ricordo che io, con Stankovic e Mihajlovic, avevo trovato una tv, altri nemmeno avevano voglia di sentire cosa succedesse a Perugia. Un compagno rimase immobile nella posizione in cui si trovava al momento del gol di Calori".

"Simone - prosegue - ce la può fare, anche se lo scudetto può perderlo solo il Napoli, che è avanti. Era e resta un ragazzo intelligente, fanatico di calcio, che ricorda i nomi di tutti i giocatori fino alla serie D".