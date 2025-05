Scambio di doni tra Inter e Urawa Red Diamonds, a poco più di un mese dall'incrocio che li vedrà uno di fronte all'altro al Mondiale per Club. Come si vede dal profilo ufficiale del club nerazzurro, Marcus Thuram e Matheus Savio si sono scambiati le maglie firmate dandosi appuntamento al 21 giugno, quando al Lumen Field di Seattle scenderanno in campo per sfidarsi per la seconda giornata del girone E del torneo.