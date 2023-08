Un astronauta che dopo un viaggio in mondi lontanissimi torna a casa dopo tanti anni. Questa è un po' la metafora della carriera di Marko Arnautovic, che dopo 13 anni e diverse esperienze in giro per il mondo fa ritorno all'Inter. Metafora che viene proposta in modo efficace nel video di presentazione di Inter Media House dell'attaccante austriaco.