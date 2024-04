"Lesione del legamento crociato". Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore Lewis Ferguson, che si era infortunato al ginocchio nella gara di sabato scorso tra Monza e Bologna. Un infortunio grave che lo costringerà ad andare sotto i ferri per poi restare ai box per diversi mesi perdendo l'ultima parte di stagione coi rossoblu, oltre agli Europei con la Scozia. "In bocca al lupo, Lewis. Ti aspettiamo presto in campo", il messaggio pubblicato su X dall'Inter per augurare al centrocampista una pronta guarigione.

In bocca al lupo, Lewis

Ti aspettiamo presto in campo#FCIM https://t.co/fkE0TMsUtc — Inter (@Inter) April 15, 2024