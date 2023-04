Uno calamita un difensore su di sé, legge il movimento del compagno e gli serve un pallone d'oro; l'altro ringrazia, entra in area e brucia Ivan Provedel trovando la rete dell'1-1. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sembrano aver ritrovato definitivamente il feeling, ottima notizia per Simone Inzaghi in vista del finale di stagione. E sul proprio profilo Instagram, il belga spiega al compagno qual è il segreto: "Tu fai il movimento e io ti cerco", le parole di Big Rom rivolte al Toro.