Hakan Calhanoglu è ormai diventato un idolo per i tifosi dell'Inter. Sempre copiosamente fischiato dai suoi ex tifosi del Milan, il centrocampista turco è stato protagonista di una grande prestazione nel derby vinto 5-1. Mettendo anche il sigillo personale con il bel calcio di rigore realizzato nel finale. Di seguito il post social con l'esultanza a fine gara, in cui spicca anche un commento dell'ex nerazzurro Edin Dzeko, un'emoticon con le cinque dita.