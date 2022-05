Nel corso di un'intervista rilasciata a La Provincia di Como, Stefano Verga, presidente del Como Women neopromosso in Serie A, ha lodato in particolare due figure chiave per la promozione delle lariane: quella del dg Miro Keci e del tecnico Sebastian De La Fuente, entrambi provenienti dalla sezione femminile dell'Inter: "Aver convinto Miro Keci a lasciare l’Inter per sposare questa causa, è stata una mossa clamorosa. E dall’altra parte, dico: se uno lascia l’Inter per sposare questa nuova avventura, è perché ci crede. L’allenatore De La Fuente? Bravissimo, super professionista, con il suo 3-4-1-2. Ma tutti bravi, i tecnici, i preparatori, tutto lo staff. Un gruppo clamoroso".