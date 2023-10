Dopo la sconfitta contro la Roma, le nerazzurre di coach Rita Guarino tornano in campo allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per affrontare il Napoli nella sfida valida per la 5ª giornata della Serie A femminile eBay 2023/24. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 21 ottobre alle ore 12:30. Per il match contro le partenopee sono state convocate le seguenti calciatrici:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi.

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 5 Karchouni, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 20 Simonetti, 27 Csiszár

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 33 Ajara Njoya, 36 Cambiaghi.